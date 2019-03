Turismo, italiani sedotti dalle città d'arte. Firenze, Roma, Venezia al top

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Pasqua, anche se alta, è ormai alle porte e gli italiani, complici anche le temperature clementi ed il meteo favorevole, già pensano ai viaggi.. E' quanto emerge dall'Osservatorio mensilesulla fiducia dei turisti.Sono almeno 6 su 10 ad affermare che intendonodurante la prossima primavera e che lasarebbe in media di. Una tendenza che non cambia guardando ad un periodo più lungo: nell'analisi relativa al prossimo trimestre il campione intervistato manifesta una" conhanno come meta preferita- Lha infatti raggiunto un valore pari aper quanto riguarda ile stabile rispetto al mese di gennaio mentre, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, siamo decisamente al di sopra. A, però, gli italiani continuano però ad avere dei dubbi. Ildi circa 18 punti percentuali.Lesaranno Firenze, Roma e Venezia, con l'inserimento in classifica di, capitale europea della cultura, che si trova in. I più giovani sono interessati a scoprire le città d'arte passeggiando tra le vie delle città, mentre gli over 55 hanno maggiore propensione a visitare i musei e le chiese.