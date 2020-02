Turismo, Italia sempre più in affitto breve: su Airbnb 1,8 milioni di posti letto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un Paese sempre più in "affitto breve"., per un totale di 1,8 milioni di posti letto. Ma quasi: le sistemazioni regolarmente registrate, tra alloggi in affitto e bed & breakfast, sono infatti solo 950mila in appena 135mila esercizi, circa la metà del totale messo a disposizione sul portale., in crescita nel gradimento sia da parte dei turisti stranieri che italiani, perché risponde alle mutate esigenze dei viaggiatori, ormai alla ricerca sempre più dell'esperienza locale originale" - spiega, imprenditore romano eletto oggi"Quello dell'ospitalità diffusa è però un: sui portali troppi annunci si collocano in una area grigia, proponendo chiaramente una sistemazione turistica ma non figurando come attività ricettive ufficiali - continua Cuomo - un danno per l'erario ma anche per le imprese regolari, che ne subiscono la concorrenza sleale.. A Firenze, ad esempio, ci sono 12.356 annunci su AirBnb, ma solo poco più di 1.000 alloggi in affitto ufficiali. A Roma le case vacanza regolarmente registrate sono poco più di 5mila, ma su AirBnB si sfiorano i 30mila annunci".