Turismo, Istat: vale 93 miliardi e pesa 6% valore aggiunto

(Teleborsa) -. È quanto emerge dal(CST) dell'relativo al 2017, lo strumento che consente di valutare la dimensione economica dell'industria turistica. Secondo il report si è osservato unrispetto al 2015 ed untotale dell'Italia.Le attività economiche che hanno maggiormente portato a questo risultato sono quelle caratteristiche del turismo (71,9%), in particolare il settoree deie pubblici esercizi genera il 25,4% del valore aggiunto del turismo e l'utilizzo della casa di proprietà per motivi turistici con il 28,7%.Il restante è ripartito principalmente tra le attività di(8,1%), commercio al dettaglio didel Paese (5,8% per shopping) e altre attività non specifiche del turismo (28,1%)Il consumo turistico interno che si compone delle spese in contanti e i servizi ricevuti senza esborso monetario dai turisti, nel 2017 ammonta a. La parte prevalente va attribuita ai turisti italiani, con il 66,5% del totale, mentre il turismo straniero rappresenta una quota pari al 33,5%. Nel 2017 i turistihanno speso più diin Italia.Il flusso turistico raggiunge la considerevole cifra dipresso strutture ricettive varie o in case di parenti e amici, e si distribuisce equamente tra italiani e stranieri.Infine, il report segnala che le imprese che svolgono attività economiche riconducibili al turismo sono più di un, di cui il 90% ha fino a 4 addetti.