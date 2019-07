Turismo internazionale: a giugno Italia al top, svetta Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A giugno 2019, cone Roma ancora in difficoltà. Sono i dati che emergono da un'analisi di Planet sul settorein Europa e che premiano il Bel Paese come una delle località più ambite.Nonostante il rallentamento registrato lo scorso mese in Europa, con una crescita del 2% rispetto al 7% di maggio, si tratta del, a conferma di un trend positivo per il Vecchio Continente: in particolare le migliori performance sono state registrate dallaA trainare il comparto sono soprattutto i, che, in linea con il trend europeo, hanno generato un, con uno scontrino medio di 1.018€: in generale, il Bel Paese è l'unico ad aver riportato un andamento positivo in tutti gli indicatori chiave, con un +7% nelle vendite, un +4% nel numero di transazioni e un +3% nel valore medio per singola transazione.Nel dettaglio,e un tasso di crescita nelle vendite tax free del 8% rispetto all'anno precedente. Anche lo scontrino medio battuto a giugno nel capoluogo lombardo è stato fra i più alti della Penisola, con 1224€ increscita del +5%.(27%), nonostante un calo negli acquisti del -9% rispetto all'anno precedente, mentre la crescita negli acquisti più importante è stata quella dei turisti di Hong Kong (+78% vs giugno 2018) che con una quota di mercato del 6% e lo scontrino medio più alto registrato nel capoluogo (1502€).e uno scontrino medio di 950€, anch'esso in calo del -4% rispetto al giugno precedente. Anche nella Capitalema con acquisti decresciuti del -15%, a vantaggio degli americani (21% di quota di mercato) che hanno incrementato gli acquisti Tax Free del +7% e mantenuto stabile uno scontrino medio di 1105 €.(15% di market share, +5% nelle vendite Tax Free da inizio anno e uno scontrino medio a giugno di 958 €), la sola città italiana ad visto le proprie vie dello shopping, con una quota di mercato del 29%, acquisti in crescita del +7% e scontrino medio (943€) del +6%.