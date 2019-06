Turismo in crescita in Italia, boom di stranieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, grazie soprattutto agli, ma(città d'arte in primis) e concentrati per lo più nei. Sono alcune delle valutazioni e stime presentate da Unioncamere e Isnart sulla presenza turistica in Italia.In dettaglio, tra il 2017 e il 2018 si è registrato un + 3,2% delle presenze turistiche che ha portato la, dei quali ile del 2,2% rispetto allo scorso anno contro lo 0,1% del turismo interno, tornato ai livelli del 2008.Nel suo complesso,, di cui il 43% per i servizi di alloggio e ristorazione, mentre i restanti 48 miliardi interessano tutti gli altri servizi del territorio. Il settore ricettivo, in particolare, lo scorso anno ha visto crescere del 12,4% la spesa turistica internazionale.Nonostante i dati positivi, i flussi turistici si sono concentrati solo su alcune destinazioni e in pochi mesi tanto che, sui 5 milioni di posti letto disponibili sul territorio nazionale, sono stati venduti solo poco meno della metà, il 46% per la precisione.A farla da padrone sono le; iDalle rilevazioni del Politecnico di Milano, è poi emerso che il. In, con un aumento annuale dell'8%: le prenotazioni da mobile rappresentano il 18% delle transazioni digitali (4 anni fa non superavano la quota del 4%).Solo 10 anni fa un terzo delle imprese si commercializzava sui grandi portali online, mentre oggi è l'82%.Nella graduatoria mondiale sugli arrivi internazionali, il primato va alla Francia che nel 2017 ha registrato 86,9 milioni di arrivi, seguita da Spagna (81,8) e Stati Uniti (76,9)., alle spalle della Cina (60,7): nel 1982 il nostro Paese accoglieva l'8% della spesa turistica mondiale (per vacanza, lavoro ed altri motivi) ed era il secondo paese per quota di mercato dopo gli Stati Uniti.Con l'avanzare delle nuove destinazioni e dei Paesi emergenti, però, le quote di mercato dell'Europa e dell'Italia hanno registrato una forte contrazione: