Turismo, il BIT si sposta in primavera: l'appuntamento si terrà dal 10 al 12 aprile

(Teleborsa) - Cambio di data per la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo: da febbraio si sposta in primavera, dal 10 al 12 aprile 2022 mantenendo la sua formula che guarda alle mete turistiche dell'Italia e del mondo e propone, attraverso i suoi espositori, un'offerta completa per l'incoming e l'outgoing. La scelta di spostare l'appuntamento tiene conto delle attese e delle indicazioni degli operatori che puntano sulla ripartenza a primavera. Il turismo sta vivendo un momento di incertezze: in un contesto in cui la pandemia condiziona gli spostamenti a breve e a lungo raggio, il settore e' ancora interessato dalle decisioni dei vari governi e dai comportamenti dei singoli.

In questo quadro gli operatori del turismo che vedono in BIT un momento unico e privilegiato per fare business e incontrarsi, chiedono più tempo per permettere al settore di ritrovare un equilibrio e identificare le tendenze che caratterizzeranno i prossimi mesi. Da qui ad aprile l'Osservatorio di BIT sarà attivo per monitorare la situazione e identificare le soluzioni ottimali per rilanciare il settore. Da sempre in ascolto del mercato, BIT continuerà a confrontarsi con gli operatori per realizzare una manifestazione al passo con le esigenze e il contesto attuale. Obiettivo degli organizzatori è garantire gli alti standard offerti dalla manifestazione in un contesto ricco di opportunità, che si spera la primavera potrà offrire. Le date di aprile sono state infatti scelte per consentire agli operatori di promuovere con forza la stagione turistica a 360°. L'appuntamento con la Borsa Internazionale del Turismo è dunque a fieramilanocity dal 10 al 12 aprile 2022.