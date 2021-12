Turismo, Garavaglia: stretta sui viaggi misura inaspettata, crea difficoltà alla programmazione degli operatori

(Teleborsa) - Pur ribadendo la "totale fiducia" nel presidente Draghi, il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha criticato la decisione sulla stretta ai viaggi, in particolare il poco dibattito che l'ha preceduta. "Troppo in fretta e con nessun preavviso", ha denunciato il ministro in un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha sottolineato la sua netta contrarietà alla misura. "È una mazzata inaspettata, purtroppo non se ne è parlato a sufficienza e sarebbe stato meglio discuterne più approfonditamente", ha affermato Garavaglia. Il problema per il ministro è "l'assoluta impossibilità da parte degli operatori del settore di programmare l'attività". Una misura che, "introdotta dall'oggi al domani, crea enormi problemi a chi doveva mettersi in viaggio", ha aggiunto l'esponente della Lega.

Ciò che serve per il ministro "non è una comunicazione martellante, bensì la capacità di trasferire messaggi corretti". Sul Bonus vacanza non ancora interamente utilizzato, "risulta ci siano ancora circa 280 milioni" residuali e Garavaglia ritiene "che almeno 100 milioni siano necessari per integrare le risorse già esistenti".