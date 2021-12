Turismo, Garavaglia: a fianco operatori per proroga CIG

(Teleborsa) - Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia condivide in pieno le preoccupazioni degli operatori legate all'incertezza sulla proroga della cassa integrazione.

"Il settore - commenta il ministro - è già stato duramente colpito dagli effetti economici della pandemia. E la diffusione della

nuova variante rischia di provocare danni sociali, oltre a quelli di fatturato. Bisogna dare certezze ai lavoratori. Ci sono migliaia di famiglie che non sanno cosa avverrà loro il 1° gennaio. Ci aspettiamo - conclude Garavaglia - che il ministro Orlando offra oggi loro garanzie".

"Bisogna intervenire subito con ristori e aiuti" per il turismo che è "in ginocchio" a causa dei "pur comprensibili interventi dei governo per limitare i contagi" Covid. Così Davide Crippa, capogruppo M5S alla Camera, illustrando il contenuto di una mozione depositata a Montecitorio, augurandosi un intervento "corale, unanime del Parlamento".

Si chiede "di estendere anche al 2022 le misure di ristoro e sostegno per le imprese che hanno riportato un calo considerevole del fatturato, così come è stato fatto nei primi mesi, prolungando la cassa integrazione e la tax credit ed esentando le strutture dal pagamento dell'Imu per il 2022".