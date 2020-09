Turismo, Franceschini ai ministri Ue: dalla crisi si esce con politiche comuni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nessun paese può affrontare da solo la crisi deldopo la pandemia da. È la posizione tenuta dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo,, nel suo intervento alla videoconferenza alla riunione informale dei ministri del Turismo dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno tedesca del Consiglio dell'Unione Europea."Dobbiamo continuare con il metodo finora seguito – ha detto il ministro – Dobbiamo guardare avanti e concentrarci sulla prossima fase. Per questo sosteniamo il commissarioriguardo la necessità di allocare una parte significativa dei fondial turismo. Per la stessa ragione, nell'elaborare il piano nazionale del Recovery Fund, stiamo tenendo il settore del turismo in cima alla nostra agenda di investimenti e di riforme, in linea con la politica comune europea sugli obiettivi riguardanti la transizione green e digitale"."Dobbiamo intraprendere ogni azione possibile – ha detto ancora il ministro – per mantenere vivo il settore del turismo ed evitare la chiusura dei. Inoltre, se vogliamo un settore turistico solido e vitale in Europa, dobbiamo continuare a coordinare le nostre azioni e le nostre politiche tra gli stati membri e verso terzi".Il ministro Franceschini ha chiesto inoltre di alzare la soglia distabilita dal quadro temporaneo per gliper il settore turistico per contributi diretti e agevolazioni fiscali, "permettendo così di sostenere in maniera più significativa le realtà del settore in grave difficoltà: molte compagnie e hotel, infatti, hanno già raggiunto questo limite".