Turismo enogastronomico, 2018 da record: spesi 30 miliardi

(Teleborsa) - Sono sempre di più i turisti italiani e stranieri che scelgono il Belpaese come meta delle: la spesa turistica a tavola che nelregistra un record con un impatto economico che supera per la prima volta i 30 miliardi di euro su base annua. E' il bilancio dell'anno appena concluso tracciato dal Coldiretti in occasione diimportante traino per ilL'alimentazione è diventata la principale voce del budget turistico conin vacanza in Italia nel 2018 che è stato destinato alla, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche. Negli ultimi dieci anni si è verificata una vera esplosione in Italia dellanonostante gli anni di crisi che hanno colpito l'economia mondiale.Si tratta di un risultato che dimostranazionale che è diffuso su tutto il territorio e dalla cui valorizzazione dipendono molte delle opportunità di