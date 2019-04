© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilà cambia i piani degli italiani che in molti casi "rinunciano" a partenze e "fuoriporta". Lo conferma un'indagine "flash" realizzata da, in collaborazione con l', da cui emerge che oltre un terzo si è fatto influenzare negativamente dal maltempo.Sette italiani su dieci dichiarano di volere partire indipendentemente dalle previsioni meteo, mentredi vacanza e quasila partenza, soprattutto quelli di età compresa tra 55 e 74 anni.Sono quindi, complessivamente, circadalla bocca degli esperti delin queste ore. Una tendenza che ha di consuetudine, giacché il 37% degli intervistati dichiara che, in generale, a prescindere da questo specifico "megaponte", le previsioni metereologiche influiscono molto o abbastanza sulle loro scelte di vacanza.Dal sondaggio emerge inoltre che quasi la metà dei vacanzieri di aprile si recherà nelleper visitare musei, monumenti e mostre. In particolare è ottimo l'andamento di, seguite da. Matera continua a restare in classifica.