Turismo, Dl Fisco: raddoppia tassa di soggiorno nei capoluoghi più visitati

(Teleborsa) - Mini-stangata in arrivo sulle vacanze nei Comuni ad alta vocazione turistica. Unapprovato in commissione Finanze alla Camera prevede, infatti, la(nella prima versione era 10) diL'aumento "riguarda pochissimi casi, come Firenze e Rimini – fa saperei –. I sindaci delle due città se lo riterranno, potranno usufruire di questa norma". Un'eventualità già presente perche, di fatto, prevede un raddoppiamento rispetto alla tassa attuale di massimo 5 euro.Seguendo "criteri di adeguatezza e proporzionalità" – precisa il ministero in una nota – l'aumento della tassa di soggiorno, nel caso in cui venga deciso, servirà a "compensare i numerosi servizi offerti ai milioni di turisti" e a "finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali".Attualmente – secondo i dati diffusi in occasione della 69a assemblea generale dii – "sono(997) o la tassa di sbarco (23), con unche nel 2019 si avvia a". Tali comuni – distribuiti per il 26% nel nord ovest, il 41,2% nel nord est, il 15,5% nel centro e il 17,3% nel mezzogiorno – pur costituendo appena ilNel 2017 la città con il maggior gettito è stata. L'incasso delle prime quattrooltre il 58% del totale nazionale. Il peso delle grandi città – rileva Federalberghi – si fa sentire anche sulla, guidata dalcon quasiSeguono il. In queste quattro regioni viene raccolto il 67,1% del gettito complessivo.