Turismo, crolla a maggio spesa stranieri in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si fa sentire "sull'andamento delladeiin Italia.- seppur lievemente inferiore rispetto a quella rilevata nel mese precedente - anche nelE' quanto emerge dal Rapporto sul turismo internazionale diffuso dallaCome sempre sono ia scattare una fotografiache richiama ancora una volta alla necessità di mettere in campoper risollevare uno dei settori più duramente colpitiscatenata dalla pandemia, ancora in corso nel nostro Paese.Nel quinto mese dell'anno, laha registrato un modesto avanzomilioni di euro, a fronte di un saldo positivo dinello stesso mese dell'anno precedente. Le spese dei viaggiatori stranieri in(482 milioni di euro) sono scese dell'quelle dei viaggiatori italiani all'estero (395 milioni) delper cento.Ampliando il raggio e prendendo in considerazione il periodo che va dala spesa dei viaggiatori stranieri nel nostro Paese ha fatto segnare una contrazionerispetto allo stesso periodo dell'anno precedente mentre quella dei viaggiatori italianiè diminuita del