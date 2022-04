Turismo, CNA: tra Pasqua e Pasquetta 15 milioni in vacanza

Venerdì 15 Aprile 2022, 14:15







(Teleborsa) - Prove d'estate per milioni di vacanzieri che approfitteranno della Pasqua per staccare la spina e concedersi qualche giorno di relax, mai così atteso dopo la stretta per la pandemia.







Nel dettaglio, saranno 15 milioni gli italiani e gli stranieri che nei ponti di aprile si metteranno in viaggio nel nostro Paese per una spesa complessiva che si aggira intorno ai 5,5 miliardi. Lo prevede un'indagine di Cna Turismo e Commercio condotta tra i propri associati in tutta Italia.



Nei ponti di Pasqua e del 25 aprile dieci milioni di italiani si limiteranno a gite di una giornata o si recheranno in case di famiglia. Ma oltre cinque milioni di turisti sono intenzionati a pernottare in strutture ricettive perlomeno per una notte. E di questi più di un milione e mezzo saranno stranieri.



"La media dei pernottamenti - secondo Cna Turismo e Commercio - è prevista tra le due e le tre notti per i vacanzieri italiani, tra le tre e le quattro notti per gli stranieri. I turisti provenienti dall'estero arriveranno in netta prevalenza dall'Europa continentale, dal Regno Unito, dagli Usa e dal Canada".