Turismo, Berlino: coordinare aperture per vacanze in UE

(Teleborsa) - Sul tema dell'apertura delle frontiere e sulla ripresa del turismo in Europa in vista delle imminenti vacanze estive "abbiamo un grande interesse a che ci sia tra noi un coordinamento europeo e ci sono anche colloqui che vanno avanti su questo, al momento": lo ha detto un Portavoce del Ministero degli Esteri in conferenza stampa di Governo, a Berlino.



"Il Ministro degli Esteri ha continui colloqui telefonici con i suoi omologhi su questo tema. Il nostro punto di vista è che la cosa più sensata sia un coordinamento comune dentro Schengen in modo che il procedimento sia unitario e con criteri trasparenti" senza casi ad hoc Stato per Stato, ha proseguito il portavoce.