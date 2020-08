Turismo, 25 milioni di stranieri in meno in Italia

(Teleborsa) - Conti e presenze del turismo in Italia sempre in calo. È il dato che emerge dall'ultimo bollettino sulla situazione realizzato dall'Osservatorio Confturismo-Confcommercio e Swg, relativo al mese di luglio.



Marcata l'assenza degli stranieri (circa 25 milioni in meno dell'anno scorso), con un calo del 75% tra giugno e settembre, mentre la spesa media è di 1.022 euro a famiglia, circa 680 euro a persona. Il 20% degli italiani non prenota per problemi economici e disponibilità di ferie.



"In epoca normale il quadrimestre giugno-settembre valeva il 60% delle presenze turistiche e della spesa di tutto l'anno in Italia: senza contare l'outgoing, dove gli italiani spendevano, nello stesso periodo, 11,5 miliardi. Di tutto questo, l'estate 2020 salverà, forse, il 25%", ha dichiarato il presidente di Confturismo Confcommercio Luca Patanè.



