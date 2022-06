Turchia, l'inflazione sale al 73,5% a maggio. Ai massimi in 23 anni

Venerdì 3 Giugno 2022, 13:30







(Teleborsa) - L'inflazione turca continua a crescere a maggio 2022, facendo segnare un +73,50% su base annua, secondo i dati comunicati dall'Istituto turco di statistica (TUIK). Il dato si confronta con il +69,97% di aprile e con attese per un aumento più elevato al +74,7%. Si tratta del valore più alto da fine 1998, quindi un record degli ultimi 23 anni. Mese su mese, i prezzi al consumo sono aumentati del 2,98%, contro il +4% atteso dal mercato.



L'aumento annuo più basso è stato il +19,81% nella comunicazione. Istruzione con il +27,48%, abbigliamento e calzature con +29,80% e salute con +37,74%, sono stati gli altri gruppi principali in cui si sono realizzati bassi incrementi annuali. D'altra parte, i trasporti con il +107,62%, il cibo e le bevande analcoliche con il +91,63% e l'arredamento e le attrezzature per la casa con +82,08% sono stati i principali gruppi in cui si sono realizzati incrementi annui elevati.