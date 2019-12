Turchia, Erdogan su Libia: Tripoli ci ha chiesto di inviare truppe

(Teleborsa) - Il Presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha comunicato che il Governo libico sostenuto dalle Nazioni Unite ha chiesto ad Ankara di inviare truppe turche per aiutare le autorità di Tripoli a difendere la città da un'offensiva delle forze rivali.



A gennaio, come ha precisato Erdogan, il Parlamento turco voterà su un eventuale invio di truppe in Libia a sostegno del Governo d'unità nazionale contro le forze del generale Khalifa Haftar. La mozione sarà presentata alla ripresa dei lavori parlamentari, il 7 gennaio.