Turchia, Banca centrale alza tassi di 200 punti base

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cambio di rotta sulladove lacon un brusco intervento restrittivo, ha impartito unportando al, dall'8,25%, i, e adducendosuperiori alle previsioni.L'istituto ha fatto sapere che "continuerà a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per perseguire la stabilità dei prezzi e gli obiettivi di stabilità finanziaria". L'ultima variazione dei tassi di interesse in Turchia era stato un taglio dei tassi, lo scorso 22 maggio, dall'8,75% all'8,25%. Misura che continuava unainiziata nel settembre di due anni fa. Nell'estate del 2018 i tassi a una settimana in Turchia erano al 24%.Nelle ultime sedute laè tornata sotto pressione nell'ambito dei generalizzati rafforzamento del dollaro e fuga del rischio degli investitori.