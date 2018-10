Tunisia: cresce il Pil ma aumenta la disoccupazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati contrastanti per la Tunisia e la sua crescita economica: in aumento il Pil ma anche la disoccupazione. Secondo le previsioni pubblicate nel World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale il prodotto interno lordo del paese nordafricano crescerà del 2,4% nel 2018 e del 2,9% nel 2019, in aumento rispetto al 2% registrato nel 2017. Rimane, tuttuvia, al di sotto della media dei paesi importatori di petrolio: del 4,5% nel 2018 e del 4% nel 2019.Cattive previsioni, invece, per quanto riguarda la disoccupazione: si attesta al 15,2% e si prevede che continuerà a pesare negativamente sullo sviluppo della Tunisia con un tasso del 15% per il 2019. La disoccupazione, in particolar modo quella giovanile, è un problema molto sentito dalla popolazione tunisina e che spesso ha causato diverse manifestazioni e scioperi.Dati negativi anche per quanto riguarda l'indice dei prezzi al consumo, con una stima di rialzo a livello annuale nel 2018 dell'8,1% rispetto allo scorso anno (5,3%), in leggera discesa nel 2019 (7,5%). Male anche il saldo delle partite correnti per l'anno in corso (-9,6% del Pil) e per il 2019 (-8,5%).