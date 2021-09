Tumore del seno, la "Carovana della prevenzione" di Komen Italia e ASPI arriva a Napoli

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Terza tappa della "Carovana della Prevenzione" contro il tumore al seno a Napoli, in Piazza Trieste e Trento. L'iniziativa avviata nel 2017 da Komen Italia in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, è promossa quest'anno da Autostrade per l'Italia e supportata nell'organizzazione dal Comune di Napoli che ha concesso il Patrocinio.



Il tour quest'anno toccherà 4 città italiane: Napoli è la terza, dopo Roma e Firenze, prima di chiudere il viaggio della prevenzione a Genova nel mese di novembre.



In vista di questa giornata sono state 44 le richieste di prestazione, tra cui 32 mammografie per donne over40 e 12 ecografie per donne under40. Dal 2017 ad oggi la "Carovana della Prevenzione", grazie a 4 unità mobili allestite con dotazioni tecnologiche di ultima generazione, ha offerto gratuitamente 35.000 prestazioni mediche in 16 regioni italiane, con 387 giornate di prevenzione rivolte prevalentemente a territori e comunità più in difficoltà.



Autostrade per l'Italia è da anni impegnata nella lotta ai tumori del seno, una delle patologie più diffuse per le donne, e questa iniziativa è solo l'ultima di una serie di azioni messe in campo sul territorio nazionale, anche attraverso campagne di prevenzione aziendali realizzate in collaborazione con Susan Komen. Ogni anno oltre 250 donne ricevono uno screening completamente gratuito grazie a campagne di prevenzione offerte nelle principali sedi aziendali: un'iniziativa importante per contrastare una delle neoplasie più diffuse e ancora oggi principale causa di morte femminile.