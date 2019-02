TUI a picco in Borsa dopo il profit warning

(Teleborsa) - Sessione da incubo per TUI, a picco a Londra (-14,5%) a causa di un profit warning. La big tedesca dei viaggi ha preannunciato, relativamente all'anno fiscale 2019 (che termina a settembre), un utile lordo e a tassi costanti sui livelli del 2018. In precedenza aveva indicato una crescita di almeno il 10%.



Il bilancio del 2018 si è chiuso con un utile lordo a tassi costanti di 1,18 miliardi di euro, valore, questo, definito da record dal tour operator.



