TTG Travel Experience, Trenitalia protagonista con tutte le novità della sua offerta ferroviaria

(Teleborsa) -, la grande manifestazione su turismo ed hospitality in corso alla Fiera di Rimini dal 12 al 14 ottobre. All'evento la società del Gruppo FS Italiane èdove è possibile approfondire le principalinazionale e regionale a supporto dello sviluppo del turismo sostenibile del Paese.Oggi era in programma anche la"Turismo oltre l'estate: prospettive per il 2023" organizzata da Trenitalia anche perco una retrospettiva sull'"Ci sono grandi segnali di positività. Quella del 2022 è stata sicuramente l'estate del treno: 83 milioni di passeggeri da luglio a metà settembre, con dati molto vicini al 2019, per il brand Intercity addirittura superiori, grazie alla spinta del traffico leisure, e una forte accelerazione anche del traffico dall'estero per Frecce e Eurocity", ha dichiarato, Direttore Marketing Trenitalia. "Per il ponte del 1 novembre - ha proseguito il manager - abbiamo già oltre 230mila prenotazioni sull'Alta Velocità e 60mila su IC. Per l'8 dicembre siamo già a 31mila Alta Velocità e 8mila su IC"."L'offerta dell'alta velocità si è evoluta e continuerà a evolversi anche nella prossima stagione turistica proponendo soluzioni di viaggio su misura, favorendo gli spostamenti nord-sud con più collegamenti, più velocità e più fermate mirate ai bacini ad alta vocazione turistica", ha confermato, Direttore Business Alta Velocità Trenitalia, preannunciando che nello scenario internazionale "Trenitalia sarà protagonista" grazie anche al successo del nuovo collegamento Milano-Parigi."Siamo riusciti a invertire il trend di chi sceglie il treno regionale. Oggi non siamo più il mezzo solo di chi studia e di chi lavora, ma siamo la prima scelta anche del segmento leisure", ha dichiarato, Direttore Business Regionale Trenitalia.