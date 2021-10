TTG, il turismo trova nelle app innovazione e creatività

Giovedì 7 Ottobre 2021, 19:45

(Teleborsa) - Servizi alla persona, gestione degli immobili, viaggi green, trasporti elettrici, consigli di viaggio, valorizzazione del territorio e cicloturismo. Queste sono le aree tematiche delle 36 App in vetrina nella sezione TTG NEXT, padiglione A1, un progetto di TTG – il Salone del turismo di Italian Exhibition Group, nel quartiere fieristico di Rimini dal 13 al 15 ottobre – in collaborazione con l'associazione Start Up Turismo.

Tra i tool offerti alle imprese del settore turistico figurano servizi per massimizzare l'occupazione (Booking Designer), sviluppare soluzioni tailor made per le strutture ricettive (Businessence), migliorare la brand reputation delle imprese del settore turistico (Spotty Wifi), gestire la ricerca e le prenotazioni di pernottamenti degli alberghi e appartamenti (Italia Fastrent), offrire assistenza ai property manager nella gestione operativa delle case (Maid for a day), raccogliere dati e fornire informazioni sull'accessibilità per migliorare l'incontro della domanda e offerta (Willeasy).

Anche i viaggiatori possono usufruire dei processi semplificati di gestione della struttura tramite: un sistema digitale che riunisce in un'unica app tutta la gestione della struttura ricettiva (Clean App), una gestione completa degli immobili con pernottamenti a medio-lungo termine (Clean BnB), un portale per la prenotazione di servizi per l'hôtellerie di uso diurno ideale per gli incontri di lavoro (DayBreakHotels), un sistema di accoglienza nell'albergo e di accessi fisici in condominio tramite la tecnologia radio (Ok Home), un marketplace per la gestione e digitalizzazione dei luoghi di cultura (TELA). Disponibile anche un servizio di concierge virtuale per tutte le richieste degli ospiti (Voice Concierge), un'app per chi viaggia con i bambini (Its4Kids) o con animali da affezione (Food for Dogs, Mypethotel) e rimborsi in caso di disavventure (Italia Rimborso).

Infine sono diverse le app create per facilitare la scelta del turismo esperienziale in tutte le sue declinazioni con prenotazione di servizi di altissimo livello (Cicero Experience), trasformazione delle foto scattate dagli utenti dell'app in cartoline postalizzate in qualsiasi località del mondo (PemCards), creazione di una guida per le esperienze turistiche (RedoMap), utilizzo di un portale per tutte le attività sportive (Sharewood), valorizzazione delle mete turistiche sulla base delle esigenze (Yookye). Attenzione anche per la valorizzazione dei territori, soprattutto per le destinazioni "minori" (Hearth, Il Borghista, Italywow) e le mete green (Up2You). Non mancano i consigli di viaggio, dai tipi di alloggi, i voli, esperienze, treni, bus, rentals e soprattutto ristoranti, monumenti, musei e punti panoramici (Holiders, MyWoWo, To Destination, Tibylo, Vivila). Dai cicloturismo al turismo nautico, i trasporti si scelgono via app (Bike Square, Cyclando, Letyourboat, E-Dway Authentic Experience), sino alle nuove opportunità per smart worker e nomadi digitali (Everywhere TEW-Ada Tour) o per chi insegue il lusso (PlaceToBe).



TTG Travel Experience si svolge in contemporanea a SIA Hospitality Design, l'unica fiera in Italia dedicata esclusivamente all'ospitalità e ai nuovi concept dell'accoglienza; SUN Beach&Outdoor Style, l'evento b2b di riferimento per il mondo dell'outdoor, degli stabilimenti balneari e dei campeggi; e Superfaces Lite, inedito marketplace sui materiali innovativi per l'interior, il design e l'architettura.