TTG, Adr Official Airport Partner della fiera. Focus sulla Cina e diverse novità

(Teleborsa) -In più lee una sorpresa per i visitatori dello stand. Questa la vetrina che,"Il TTG è un appuntamento fondamentale di incontro con tutti i partner del mondo travel e un'occasione per scoprire i successi e le nuove sfide del Leonardo da Vinci, il più importante aeroporto d'Italia, premiato dall'ACI (Airports Council International Europe) nel 2018, per il secondo anno consecutivo, come Best Airport in Europe", affermaPer Adr la tre giorni rappresenta l'opportunità per far conoscere al mondo travel le, che nel 2018 hanno registrato, e le tante rotte operate da nuove compagnie da e per la Cina. Attualmente sono, infatti, arrivate a"Quest'anno vi è stato un vero e proprio boom di passeggeri da e per la Greater Cina con, nei recenti mesi estivi,rispetto ai medesimi mesi dello scorso anno e contiamo diannuncia Palombelli.Tale crescente legame con la Cina verrà consolidato nell'ambito del TTG con unae unaIl TTG farà anche da cornice per la"La firma dell'accordo – fa sapere Adr in una nota – dà concretezza alla prima dichiarazione di interesse manifestata durante la visita del Presidente cinese lo scorso marzo".Nell'ambito della fiera verranno, inoltre, presentate lerazie a una vicinanza al terminal e a soluzioni di parcheggio pensate per ogni esigenza e laattraverso la quale si potrà effettuare online l'acquisto di alcuni servizi quali il parcheggio, il fast track, e le sale vip lounge presenti in aeroporto.