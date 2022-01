TSMC, utile sale del 16,4% a/a nel 4° trimestre 2021 e batte le attese

(Teleborsa) - TSMC, società taiwanese e una delle più grandi al mondo del campo dei semiconduttori, ha registrato un fatturato consolidato di 438,19 miliardi di dollari taiwanesi (circa 13,86 miliardi di euro), un utile netto di 166,23 miliardi di dollari taiwanesi (circa 5,26 miliardi di euro) e un utile diluito per azione di 6,41 di dollari taiwanesi (1,15 dollari statunitensi per ADR) nel quarto trimestre 2021. La trimestrale ha battuto le attese del mercato, che si aspettava un utile netto di 142,8 miliardi di dollari taiwanesi, secondo i dati di Refinitiv, e risulta la migliore della storia per l'azienda. TSMC ha beneficiato di un aumento della domanda di chip durante la pandemia, che ha anche portato a una carenza globale di semiconduttori.

Anno su anno, i ricavi del quarto trimestre sono aumentati del 21,2% mentre l'utile netto e l'utile per azione diluito sono aumentati entrambi del 16,4%. Rispetto al terzo trimestre 2021, le entrate sono aumentate del 5,7% e l'utile netto del 6,4% dell'utile netto. Il margine lordo per il trimestre terminato il 31 dicembre 2021 è stato del 52,7%, il margine operativo del 41,7% e il margine di profitto netto del 37,9%.