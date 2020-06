Trump visita cantiere Fincantieri negli USA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Anche lo stabilimento di Fincantieri negli Stati Uniti è stato tappa del tour presidenziale diin vista delle presidenziali di novembre.Il Presidente degli Stati Uniti ieri (25 giugno, ndr) ha infatti fatto visita agli impianti di, la filiera statunitense del gruppo triestino, a Sturgeon Bay, in, incontrando i suoi addetti e lodando la leadership dell'azienda."Con la vostra fatica, perizia e devozione, forgerete il futuro della, realizzando il simbolo massimo del potere e prestigio americano", ha detto Trump parlando ai lavoratori dei tre impianti di proprietà del gruppo italiano dal 2008, insistendo sullo slogan "compra americano e assumi americani".Fincantieri Marinette Marine si è appena aggiudicata un contratto con la Marina americana dadi dollari per la costruzione di una– la cui consegna è prevista per luglio 2026 – con l'opzione per la realizzazione di altre nove. Grazie a questo investimento della Marina militare, ha sostenuto il Presidente USA, verranno creatiin tutto l'indotto dei cantieri in Wisconsin.È proprio il Wisconsin potrebbe essere uno dei nodi fondamentali delle prossime: nel 2016 qui Trump ha battuto Hillary Clinton per soli 28mila voti.