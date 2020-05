© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Glianche se lo dovesse; in ogni caso, Washington assicura cheanche grazie a unLo ha assicuratonel corso della conferenza tenuta alla Casa Bianca per presentare la task force creata per supportare la ricerca del vaccino contro il coronavirus.A un giornalista che gli ha chiesto cosa succederà nel caso la Cina sia il primo Paese a sviluppare il vaccino, Trump ha risposto cheIl riferimento è alle ultime polemiche nate dopo che alcuni colossi farmaceutici - ultimo Sanofi - hanno dichiarato di, a fronte degli importanti investimenti nella ricerca.e la cura contro il virus, e lo faremo presto,o forse prima", ha aggiunto Trump, spiegano che "ci sono 450 progetti per trovare le cure. Abbiamo stanziato".La conferenza è stata l'occasione per ribadire il lockdown deve terminare al più presto."Tutti gli Stati hanno fatto passi per riaprire e fare ripartire l'economia mantenendo le misure di distanziamento sociale, ma", ha concluso.