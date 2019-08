Trump su Powell: abbiamo dollaro forte e Fed molto debole

(Teleborsa) - Trump torna a inveire contro il presidente della Fed, Jerome Powell, deluso dal discorso a Jackson Hole, dal quale ci si aspettavano maggiori indicazioni sulle prossime mosse della Banca centrale alla luce del rallentamento economico.

"Come al solito la Fed non ha fatto nulla! E' incredibile come possano parlare senza sapere o chiedere cosa farò, qualcosa che annuncerò a breve. Abbiamo un dollaro forte e una Fed molto debole", ha twittato il presidente americano.



"La mia unica domanda è chi è il nostro peggior nemico, Jay Powell o il presidente Xi?", si chiede il tycoon newyorkese. © RIPRODUZIONE RISERVATA