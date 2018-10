© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ancora sul piede di guerra. Gliinfatti, sarebbero pronti ad uscire. A dirlo è appunto, il presidente americano Donald Trump che accusa la Russia di averlo violato.- ha detto Trump -- La Russia ovviamente non sta a guardare e non si fa attendere la dura replica:Questo il commento del vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov subito dopo l'annuncio da parte di Trump dell'uscita degli Usa dal trattato. Lo riporta l'agenzia russa Tass., ha sottolineato ancora.- Il trattato sulle forze nucleari intermedie (INF) sulle armi nucleari a raggio intermedio fu sottoscritto nel lontano 1987 dagli Stati Uniti e dall'Unione sovieticaGrazie all'accordo, che fino ad oggi è stato una delle pietre miliari del disgelo che portò alla fine della guerra fredda, furono distruttiL'Inf, frutto di uno storico vertice a Reykjavik tra Regan e Gorbaciov l'anno prima della firma, servì a limitare il numero dei missili dispiegati in Europa.- Se è vero cheda anni ormai viola gli impegni presi 31 anni fa, lodi Washington rischia di riaprire la corsa agli armamenti e di innescare una nuova