(Teleborsa) - Un tweet polemico, da parte del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il magnate è tornato a parlare della FED e della Germania, affermando che i bassi costi di finanziamento della nazione tedesca sono un elemento positivo.



"La Germania vende bond a 30 anni offrendo rendimenti negativi. La Germania compete con gli Stati Uniti. La nostra Fed non ci consente di fare quello che dovremmo, ci mette in una posizione di svantaggio. Dollaro forte, no inflazione! Si muove come le sabbie mobili" la dichiarazione di Trump su Twitter. © RIPRODUZIONE RISERVATA