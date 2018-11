Trump, Iran nel mirino: ripristinate sanzioni Usa contro Teheran

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Stavolta nel mirino delè finitoDonaldha annunciato, infatti, il ritorno di tutte le sanzioni contro Teheran che erano state rimosse danell'ambito dell'accordo sul nucleare delha twittato il presidente, pubblicando senza altri commenti, un'immagine che lo mostra mentre cammina con un abito blu notte e una cravatta rossa, e la testa girata di lato. A sovrastare l'immagine la scrittacitando la nota serie tv "Game of Thrones" che dice inveceè ilLa nuova stretta Usa annunciata dall'amministrazione Trump è pronta a entrare in vigore, alla vigilia delle elezioni di metà mandato. Si abbatterà soprattutto subeneficeranno tuttavia di deroghe e saranno autorizzati in via temporanea a continuare l'importazione di petrolio diha dichiarato il capo della diplomazia americano, Mike Pompeo. Secondo indiscrezioni nella lista ci saranno Giappone, Corea del Sud, Cina, India e forse la Turchia. L'Associated Press riposta, citando fonti ufficiali americane, che anche- L'annuncio ha suscitato immediata contrarietà di, che hanno diffuso una dichiarazione congiunta di condanna della decisione Usa, promettendo di proteggere le società europee che fanno affaricon Teheran., dice la dichiarazione.fanno sapere dal ministero degli Esteri di Teheran.