Trump dichiara vittoria in Siria e annuncia fine sanzioni alla Turchia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "In mattinata, il governo turco ha informato la mia amministrazione che stanno fermando i combattimenti e la loro offensiva in Siria, rendendo il cessate il fuoco permanente. Per questo, ho ordinato al segretario al Tesoro di togliere tutte le sanzioni imposte il 14 ottobre in risposta all'offensiva turca contro i curdi nella zona di confine nel nord-est della Siria". L'annuncio di unarriva dalche, per questo motivo, ha datoUna tregua che, per Trump, sarà difficile mantenere nella regione ma che spera metta fine al conflitto tra turchi e curdi."È un risultato creato da noi, gli Stati Uniti, e nessun altro. Abbiamo fatto qualcosa di davvero, davvero speciale" ha affermato Trump durante il suo, ringraziandoper aver negoziato il cessate il fuoco.Il presidente Usa ha fatto sapere cheCriticando ilTrump ha affermato che la regione ora "è meno sicura" di quanto non lo fosse prima del coinvolgimento statunitense.Il presidente americano ha, infine, ribadito chee ha ringraziato i curdi per aver combattuto con gli Stati Uniti.