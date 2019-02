(Teleborsa) - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato via Twitter la vittoria sul Califfato e il conseguente ritiro delle truppe Usa in Siria mandando un messaggio agli alleati Ue. "Ci stiamo ritirando dopo una vittoria al 100%" sullo Stato islamico, ha affermato. "Noi abbiamo fatto e speso molto, ora tocca ad altri fare il lavoro che sanno fare", ha aggiunto Trump spiegando: "Non vogliamo vedere questi miliziani penetrare in Europa, dove si prevede che vadano".



MESSAGGIO AGLI ALLEATI UE - Per questo, ha precisato, "chiediamo a Gran Bretagna, Francia, Germania e altri alleati europei di prendersi gli 800 combattenti dell'Isis che abbiamo catturato in Siria e di processarli. Il Califfato è pronto a cadere. L'alternativa non è buona ed è che saremo costretti a rilasciarli" © RIPRODUZIONE RISERVATA