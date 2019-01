Attenzione alle polizze della "Generali spa Uk Ltd": la società non ha nulla a che fare con il Leone di Trieste e i contratti non sono validi

Qualcuno c'è cascato perché il nome ricorda quello di una grande e seria compagnia di assicurazioni. Ma l'Ivass, l'autorità che vigila sul settore, avverte: "Generali spa Uk Ltd" non fa parte del Gruppo Generali. Non solo: la compagnia citata «non è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia e non risulta iscritta nel Registro delle imprese assicurative nel Regno Unito». Generali spa Uk ltd ha tentato di vendere in Italia una polizza collettiva contraffatta per i casi di morte e invalidità permanente a seguito di infortunio e malattia. L'Ivass raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione, che i contratti siano riferibili a imprese regolarmente autorizzate, tramite la consultazione del sito istituzionale dell'Autorità di vigilanza. In particolare i consumatori sul sito possono consultare sia l'Albo delle imprese italiane che gli Elenchi di quelle estere ammesse in Italia. Altro controllo è quello degli avvisi delle imprese non autorizzate e dei casi, numerosi, di contraffazione soprattutto online. Ivass ricorda anche la disponibilità del numero verde per i consumatori (800-486661).

© RIPRODUZIONE RISERVATA