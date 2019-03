Truffa diamanti, avvocato pensionata smentisce contatti con UniCredit

(Teleborsa) - "Non vi è stata tra la mia assistita e Unicredit alcuna attività giudiziale né transattiva volta a pretese risarcitorie". E' quanto precisa l'avvocato Valentina Biagioli, in relazione alla notizia diffusa nei giorni scorso di un risarcimento da parte dell'istituto di credito nei confronti di una pensionata romana che, nel novembre 2010, aveva acquistato 15mila euro in diamanti.



Sulla vicenda, da Unicredit ribadiscono come "l'iniziativa di assistenza ai clienti interessati, avviata già nel corso dello scorso anno, preveda il riacquisto delle pietre dai clienti al valore a suo tempo pagato". © RIPRODUZIONE RISERVATA