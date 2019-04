Trivelle, sospensione concessioni già vigente e operativa da febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilha disposto direttamente la sospensione dei procedimenti e delle concessioni per la prospezione e ricerca di idrocarburi () eattuativi. Lo precisa il del Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta ad alcuni articoli di stampa che davano informazioni errate.Il MiSE ricorda che, ai procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di VIA, relativi aldi prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, fatti salvi quelli di proroga, rinuncia, sospensione o variazione delle concessioni vigenti. Poi,la presentazione didi conferimento di concessioni died, ali permessi di, sia per aree in terraferma che in mare.Ne consegue che, a partire dal 13 febbraio 2019, èper i titolari di concessioni di permessi di prospezione e ricerca, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.