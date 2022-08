Tripoli (Unioncamere): tra 2012 e 2021 un quinto di imprese giovanili in meno

(Teleborsa) - InLe 137mila imprese di under 35 registrate a fine 2021 sono ilA fine 2012, invece, erano l'11,1%. Questa riduzione risulta più consistente in alcune regioni (Marche, Abruzzo e Toscana), dove si aggira intorno al 30%, ma si estende con variazioni a due cifre in tutto il Paese, ad eccezione del Trentino Alto Adige, dove le giovani imprese invece sono cresciute del 6,5%.E' una delle considerazioni portate al convegno, organizzato nell'ambito del Meeting di Rimini, dal segretario generale di Unioncamere,Dati che, secondo Tripoli, ci dicono in primo luogo, in 30 anni, tra 2020 e il 2050,Inoltre, un numero elevato di nostri connazionali lascia l'Italia per l'estero: nel 2019, 170mila italiani sono andati all'estero e più della metà - 90mila - erano giovani. E questo comporta che sempre meno giovani si affaccino sul mercato del lavoro.Infine, come mostrano le elaborazioni di Unioncamere-InfoCamere,fa avviare una azienda in alcuni settori tradizionali è vista come una opportunità per costruire un progetto lavorativo e di vita (ad esempio le imprese manifatturiere giovanili sono diminuite del 33%) anche per effetto delle difficoltà amministrative connesse all'avvio dell'impresa.Da segnalare però un dato interessante, ha ricordato il segretario generale di Unioncamere:Su quasi 14mila start up innovative, il 15,7% è stato creato da giovani, con una incidenza che è di quasi 7 punti percentuali superiore a quella che la componente giovanile ha sul totale delle imprese.Gli under 35, in generale, sembrano aver puntato in questi anni su alcuni settori della conoscenza tra cui i servizi alle imprese, gli studi di design, il mondo della pubblicità, le attività di ricerca e sviluppo e l'Istruzione.Questi dati devono far suonare un campanello d'allarme, ha concluso il segretario generale.