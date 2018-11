Trimestrale record per Starbucks

(Teleborsa) - Conti record per Starbucks che chiude il quarto trimestre con un utile netto di 756 milioni di dollari, pari a 56 centesimi per azione, nel trimestre, rispetto ai 789 milioni di dollari (54 centesimi per azione) registrati nello stesso trimestre di un anno fa. Gli analisti si attendevano un EPS di 60 centesimi per azione.



I ricavi sono saliti dell'11% a 6,3 miliardi di dollari dai 5,7 miliardi di un anno fa, centrando le aspettative di consensus.



















(Foto: Copyright Starbucks) © RIPRODUZIONE RISERVATA