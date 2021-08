Trillium Therapeutics vola in Borsa, Pfizer lancia OPA a 18,50 dollari/azione

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Brilla Trillium Therapeutics, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 188,84%.



A fare da assist al titolo contribuisce la notizia che Pfizer (+2,3%) ha messo sul piatto 18,50 dollari per azione in contanti per l'acquisto delle azioni non ancora in possesso della società specializzata nelle cure contro il cancro. Il colosso farmaceutico lo scorso anno aveva acquistato azioni Trillium per 25 milioni di dollari.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Trillium Therapeutics mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +182,35%, rispetto a +1,2% dell'indice dei titoli tecnologici USA).



Lo status tecnico di Trillium Therapeutics mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 17,39 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 17,78. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 17,18.