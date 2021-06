Tridico, sostegni a oltre 4 milioni autonomi

Giovedì 24 Giugno 2021, 15:00

(Teleborsa) - Sono stati erogati sostegni a circa 4,2 milioni di lavoratori autonomi per una media di 1.400 euro. Lo ha detto il Presidente dell'Inps, Paquale Tridico, nel corso di un'audizione alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti previdenziali. "Ma gli importi sono molti diversi" ha precisato Tridico "ad esempio i lavoratori dello spettacolo hanno ricevuto la somma più consistente con oltre 4mila euro in media a testa". "Chi poi ha preso tutto, da marzo 2020 a giugno 2021, ha avuto 8.800 euro con i sostegni previsti dal Cura Italia passando per il dl rilancio fino al sostegni bis" ha aggiunto "quindi una somma molto importante".

Quanto al tiraggio della cassa integrazione nel 2020 è stato pari al 50%. Tra il 2020 e il 2021, ha ricordato Tridico, sono state autorizzate 5 miliardi di ore di Cig "un picco storico mai registrato nel nostro Paese. Si pensi che nel 2009 il picco per la crisi finanziaria fu di 1,2 miliardi di ore di cassa autorizzate".

"Se sommiamo gli 1,3 milioni di beneficiari di Reddito di Cittadinanza con i 700mila beneficiari del reddito di emergenza e con gli 1,4 milioni di beneficiari di Naspi, la platea interessata a misure di sostegno al reddito è di oltre 5 milioni di persone. Un numero storico, importante, mai raggiunto nella storia dell'Istituto per il sostegno al reddito".