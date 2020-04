Tridico (INPS): bonus di aprile automatico, Cig strumento macchinoso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -all'INPS. Lo ha confermato il Presidente dell'Istituto previdenziale,, intervenuto questa mattina a Mi Manda Rai 3: "non faremo ripresentare la domanda, salvo sbagli, accrediteremo di nuovo".Tridico ha poi spiegato che le difficoltà incontrate dall'INPS nella fase di raccolta delle domande per il bonus ad autonomi e professionisti sono state dovute aavuto per lanciare la procedura: "solitamente le procedure nuove vengonprima di avviarle, noi il bonus l'abbiamo fatto in 2 settimane". E, invece, il Presidente INPS si defila: la decisione "è, so che se ne sta parlando", la decisione – ha dichiarato Tridico – "spetta al Governo".Tridico ha spiegato che su, sono circa 3,5 milioni gli autonomi e professionisti che si sono già visti versare dall'INPS il bonus di 600 euro, mentredi richiedenti sononella presentazione della domanda, non corrispondenza di dati o possibili tentativi di frode.Per le domande in sospeso Tridico indica che circae altria causa di un'dell'utente: "Abbiamo messo questi casi in stand by e stiamo cercando di trattarli uno per uno".: "La Cig è uno strumento del novecento laddove il bonus lo abbiamo fatto oggi. La Cig prevede 4 passaggi – spiega Pasquale Tridico – il bonus prevede solo domanda e pagamento". "Ma la Cig - ha rilevato Tridico - è uno strumento a cui è molto affezionato il sindacato, tipico del nostro ordinamento, una procedura macchinosa".