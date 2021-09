Tridico conferma: quarantena equiparata a malattia, 900 milioni di risorse

1 Minuto di Lettura

Giovedì 23 Settembre 2021, 11:00







(Teleborsa) - La quarantena dei lavoratori che hanno avuto un contatto con un contagiato sarà equiparata alla malattia anche per il 2021. Lo conferma il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in una intervista a Rainews24 sottolineando che per la misura valida fino alla fine dell'anno dovrebbero essere stanziati 900 milioni.





Parlando del Reddito di cittadinanza - ha detto - "è un reddito minimo, un dividendo sociale che lo Stato decide di dare a tutti coloro che sono sotto una soglia proprio perchè è un reddito minimo. Succede in tutti i Paesi avanzati, in tutti i paesi europei ed è una pietra miliare del welfare avanzato. Dopo di che la politica attiva deve prendersi cura di coloro che possono lavorare soprattutto. Oltre i due terzi dei beneficiari del reddito di cittadinanza sono bambini, disabili e anziani".



Poi c'è una quota importante per la restante parte di "percettori che hanno una bassissima scolarizzazione, anche la scuola elementare. C'è un processo di formazione e di inclusione di queste persone per le quali si devono attivare comuni e centri per l'impiego". Per modificarlo, ha detto Tridico, "si comincia da ciò che sta attorno al Reddito di cittadinanza. Quello che ha inciso poco e funzionato di meno è il processo di inclusione e formazione che dovrebbero seguire i comuni e i centri per l'impiego. E' vero che c'è una penalizzazione per le famiglie più numerose".