(Teleborsa) - Il Presidente dell'Inpha confermato la validità di tutte le misure contenute nel Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio) per le imprese della zona rossa: estensione dellaper le aziende che rientrano in questa disciplina edi dare laalle imprese che non rientranoche non dovranno pagare ilLo ha detto a margine della presentazione delladell'Istituto.- "Ci sono allo studio strumenti di sostegno simili a quelli della zona rossa per le cosiddetterispetto all'emergenza Coronavirus, quali laha aggiunto spiegando che si pensa alla cassa integrazione in deroga, all'estensione della cig ordinaria e agli indennizzi per i lavoratori autonomi. Si stanno facendo le stime, ha spiegato,delle aziende che hanno avuto danni.