Tridico: 2,5 miliardi di risparmi da Quota 100 e Reddito

(Teleborsa) - Un tesoretto di circa 2,5 miliardi di euro: a tanto ammontano i risparmi stimati per quest'anno da Quota 100 e Reddito di Cittadinanza, ha detto Tridico al Forum dell'ANSA, spiegando nel dettaglio, che circa 1,5 miliardi sarebbero da Quota 100 e circa un miliardo dal Reddito. Invece "per il prossimo anno si prevede un risparmio più importante" da Quota 100, ovvero la misura sperimentale che consente di andare in pensione anticipata con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.



"Stiamo pensando ad un Fondo integrativo pubblico complementare", ha aggiunto precisando che il Ministero del Lavoro ha chiesto all'Istituto di fare una valutazione in quella direzione. Un Fondo che sarebbe volontario e aperto a tutti. "Così si realizza anche una sorta di pensione di garanzia", ha concluso. © RIPRODUZIONE RISERVATA