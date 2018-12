Tributi locali, stangata all'orizzonte per famiglie e imprese: 1 miliardo in più nel 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Una parola che per molti italiani, anzi soprattutto per le loro tasche già in debito di ossigeno, rappresenta un vero e proprioSarà unsotto il segno (tanto per cambiare) dellaE se il quadro allo stato attuale di certo non fa sorridere, le cose con il nuovo annoA lanciare l'allarme è il coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA: "famiglie e imprese versano a Regioni ed enti locali oltre 60 miliardi di euro all'anno. L'incidenza di questo importo, sul totale delle entrate tributarie, è pari ale, purtroppo, è destinato ad aumentare.a seguito della rimozione del blocco delle aliquote dei tributi locali introdotta nella manovra di Bilancio in discussione in Parlamento"Dopo aver rimosso il blocco delle aliquote dei tributi locali introdotto con la legge di Stabilità del 2016 dell'alloraè molto probabile che alcun. Secondo alcune stime, degli 8.000 Comuni presenti in Italia oltre l'80 per cento ha i margini per aumentare- Non è da escludere inoltre che, a seguito dell'aumento della deducibilità dell'Imu sui capannoni in via di definizione con la manovra di Bilancio 2019, alcuni primi cittadini siano tentati di ritoccare all'insù l'aliquota di propria competenza, almeno fino alla soglia che non consente agli imprenditori di versare più di quanto hanno realmente pagato nel 2018. Per queste ragioni l'Ufficio studi della CGIA ipotizza, con una stima molto prudenziale, che lo sblocco degli aumenti delle aliquote delle tasse locali (Irap, Imu/Tasi, addizionali Irpef, etc.)