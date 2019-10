Triboo: al via la piattaforma e-commerce di Woolrich

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte la collaborazione tra Triboo e Woolrich. Il gruppo attivo nel settore dell'e-commerce e dell'advertising commerciale, quotato sul mercato Mta, ha stretto una partnership con Woolrich, la più antica azienda americana produttrice di abbigliamento.Lo store virtuale attualmente è disponibile in tutta l'Unione Europea. Triboo, inoltre, facendo leva sulla propria esperienza e conoscenza dei mercati esteri, sta supportando Woolrich tramite strategie mirate a Paesi emergenti e ad alto potenziale di crescita. Triboo implementerà per Woolrich un piano digitale a 360 gradi, orientato verso una crescente omnicanalità, affiancando mirate ed efficaci attività di digital marketing e un coordinamento completo delle vendite online dallo stoccaggio alla gestione di pagamenti e incassi.Triboo collabora con marchi di successo, in particolare nel settore del fashion, che si affidano al gruppo per sviluppare la propria strategia di digitalizzazione.