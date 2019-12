Triboo vola in Borsa e festeggia incassi record per Black Friday e Cyber Monday

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Triboo, che mostra una salita bruciante del 4,59% sui valori precedenti.A fare da assist contribuisce la notizia diffusa dalla società di incassi record in occasione del Black Friday e Cyber Monday. Gli store gestiti dal Gruppo attivo nel settore dell'E-Commerce e dell'Advertising digitale, hanno registrato unrispetto al 2018. In crescita del 54% anche lo scontrino medio degli acquisti.L'incremento delle vendite è stato trainato dal mercato US, dove gli ordini di acquisto dei prodotti degli store dei brand partner, gestiti da Triboo, sono aumentati del +19% rispetto all'anno scorso.A livello comparativo su base settimanale, il trend di Triboo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Triboo rispetto all'indice.La tendenza di breve di Triboo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,542 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,407. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,677.