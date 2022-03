Triboo, ricavi 2021 a 97,7 milioni di euro. Balzo dell'utile

(Teleborsa) - Triboo, società attiva nel settore digitale e quotata su Euronext Milan, ha chiuso il 2021 con ricavi consolidati pari a 97,7 milioni di euro, in aumento del 17% rispetto allo scorso esercizio, un EBITDA adjusted pari a 14,1 milioni di euro (+10%) e un risultato netto consolidato pari a 2,4 milioni di euro, che balza del 202% rispetto agli 0,8 milioni di euro dello scorso esercizio. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 risulta pari a (2,4) milioni di euro, in miglioramento del 56% rispetto a (5,6) milioni di euro dello scorso esercizio; la PFN è riferibile, per 8,6 milioni di euro, ad affitti e leasing contabilizzati in applicazione del principio IFRS 16 e per 0,3 milioni di euro a earn out e opzioni put.

"Nel 2021 il gruppo Triboo si conferma quale leader nel settore digitale per numero di clienti e crescita continua, proponendo costantemente soluzioni all'avanguardia ed estremamente attuali - ha commentato l'amministratore delegato Giulio Corno - In un contesto macroeconomico di eccezionale difficoltà, proprio come nell'esercizio precedente, cresciamo anche in termini di marginalità, superando i risultati attesi dagli analisti e raggiungendo nuovamente, grazie ai talentuosi e giovani professionisti di Triboo, un traguardo importante".

In merito alla gestione operativa delle attività ricorrenti e alla realizzazione del Piano Industriale 2020-2022, il conflitto russo-ucraino non influisce sull'andamento del business. Nonostante la chiusura degli online store di Triboo brand fashion&lusso in Russia, il gruppo "registra una riorganizzazione dei budget dei clienti verso gli altri mercati asiatici", viene sottolineato.

Sulla base dei dati consuntivati nell'esercizio 2021 e alla luce delle previsioni di risultato per il 2022, pur in un contesto globale inevitabilmente condizionato dal perdurare della pandemia Covid-19 e, da poche settimane, dell'inizio della crisi russo-ucraina, il gruppo conferma la guidance del Piano Industriale 2020-2022.