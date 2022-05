Triboo, KT&Partners avvia copertura con Add e TP a 2,98 euro

(Teleborsa) - KT&Partners ha iniziato la copertura sul titolo di Triboo, società quotata su Euronext Milan e Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali in tutto il mondo. Il prezzo obiettivo è stato fissato a 2,98 euro per azione (per un upside del 122%), mentre il giudizio sul titolo è "Add". Gli analisti evidenziano che la società, nei prossimi anni, intende arricchire il proprio portafoglio di servizi e brand partner, ampliando al contempo la propria presenza internazionale. In particolare, la crescita della business unit Digital dovrebbe sfruttare le opportunità di up e cross selling su clienti esistenti e nuovi ad alto potenziale.

Gli analisti prevedono che i ricavi crescano a un CAGR21-25 del 7% e che la divisione Digital guiderà la crescita (+7% CAGR21-25), contribuendo per circa l'81% dei ricavi nel 2025. L'EBITDA dovrebbe crescere a un CAGR21-25 più alto, pari al 13%, con un margine EBITDA in miglioramento nel periodo 2022-25 grazie a: un diverso mix di ricavi, con un focus verso servizi più redditizi; costi di manodopera e servizi che beneficiano delle sinergie.

La società di advisory finanziaria si aspetta che Triboo chiuda il 2022 con ricavi per 104,9 milioni di euro, un EBITDA di 16,9 milioni di euro e un utile netto di 3,9 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 108,4 milioni di euro, 17 milioni di euro e 4,1 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2024 a ricavi per 117,4 milioni di euro, un EBITDA di 19 milioni di euro e un utile netto di 5,4 milioni di euro.